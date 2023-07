Ue: Salvini, Timmermans non ci mancherà, ha fatto danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Non ci mancherà. Quanti danni ha fatto questo signore, contiamo che gli elettori olandesi lo trattino come merita". Lo scrive su Twitter il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la notizia che Frans Timmermans lascerà la Commissione europea per candidarsi alla guida del Partito laburista e della sinistra ambientalista alle elezioni in Olanda del 22 novembre. (Rin)