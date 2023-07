Bologna: Piantedosi, ennesimo importante risultato forze Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a un grande lavoro, continuo e silenzioso, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Direzione distrettuale Antimafia di Bologna, è riuscita a smantellare un’intera rete di spaccio operante nella città emiliana, in particolare alla Bolognina e intorno alla stazione centrale. È l’ennesimo importante risultato ottenuto dalle nostre forze di Polizia che stanno infliggendo ogni giorno duri colpi alle organizzazioni criminali. Un’azione portata avanti senza clamori ed inutili annunci, con la professionalità, perseveranza e abnegazione con cui lavorano i nostri operatori di Polizia per garantire sicurezza e legalità nelle zone cittadine più esposte ai fenomeni criminali. Il risultato di oggi rappresenta la conferma dell’assoluto impegno del governo per dare risposte concrete ai nostri cittadini". Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a seguito dell’operazione di Polizia effettuata oggi a Bologna contro una banda di spacciatori. (Rin)