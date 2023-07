Sanità: Francesco Vaia nuovo dg prevenzione, "nomina riconosce nostro lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Istituto Spallanzani di Roma, Fancesco Vaia, è stato nominato direttore generale della prevenzione del ministero della Salute. "Ringrazio il ministro, Orazio Schillaci, che nominandomi ha riconosciuto il lavoro fatto da me e dalla comunità dello Spallanzani. Ero e rimango medico, seppur in una nuova veste, ma il mio lavoro sarà in continuità con quanto fatto finora". Così il neo direttore generale della prevenzione, Francesco Vaia a "W l'Italia" su Rtl 102.5. "Il caldo è uno dei primi aspetti di cui ci stiamo occupando - ha aggiunto Vaia -. Usciamo da questi problemi se capiamo che siamo tutti interconnessi: uomini, mondo animale e mondo vegetale. Sulle tematiche ambientali i ragazzi hanno mostrato una maggiore sensibilità. Loro, quando vogliono, sanno fare rumore. È il rumore di una generazione che si rende protagonista di un cambiamento: la consapevolezza che siamo artefici del nostro destino a partire dalle piccole cose", conclude.(Com)