Carceri: accordo ministero Giustizia-Fs, detenuti al lavoro nelle stazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ha ringraziato Ferrovie dello Stato "per questa importantissima collaborazione che oggi si è concretizzata in questo primo accordo attuativo e che, mi auguro, sarà foriera di numerose altre iniziative", sottolineando che "lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti contribuisce in maniera significativa all’abbassamento dei casi di recidiva e, di conseguenza, all’innalzamento del livello di sicurezza dei cittadini. Inoltre, costituisce uno dei capisaldi del trattamento penitenziario finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti, in attuazione del mandato istituzionale dell’amministrazione penitenziaria". "L’accordo sottoscritto oggi conferma l’impegno del Gruppo Fs - ha dichiaro Massimo Bruno - nel sostenere iniziative socialmente inclusive per favorire la formazione professionale di persone in condizioni di marginalità e contribuire al reinserimento dei detenuti nel tessuto comunitario civile e sociale", pertanto "ringraziamo il ministero della Giustizia e il Dap per aver collaborato a questa intesa, che si inserisce pienamente tra le iniziative promosse dal gruppo per fare rete e creare una cultura di responsabilità diffusa a tutti i livelli". La missione è "di 'muovere' il Paese garantendo la libera circolazione di persone, merci e idee, sostenendo allo stesso tempo quei cambiamenti necessari e fondamentali per lo sviluppo della comunità e del sistema Paese", ha aggiunto Bruno. Il punto tra Dap e Ferrovie dello Stato sui primi risultati dell’accordo e su altre iniziative di collaborazione è previsto per metà settembre nel corso di uno specifico evento. (Com)