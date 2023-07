Cultura: progetto vincitore Museo Scienza integra interno ed esterno e crea spazi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto vincitore del bando internazionale del Museo della Scienza di Roma integra il paesaggio interno con l’esterno proponendo un parco pubblico all’interno delle sue mura e ricerca di un nuovo comfort collettivo attraverso il contatto con l’ambiente: il cuore del progetto è infatti pensato come un ampio parco aperto ma coperto in cui si può scoprire e attraversare un insolito paesaggio misto. La soluzione progettuale adottata per il Museo della Scienza di Roma dà priorità a due aspetti chiave, hanno spiegato dallo studio di architettura Adat, vincitore del bando: minimizzare l’impatto ambientale e assicurare la flessibilità dell’edificio. Alcuni degli elementi dell’edificio esistente sono conservati e riutilizzati con interventi mirati, come il mantenimento della facciata esistente in muratura, mentre le strutture interne in calcestruzzo saranno demolite e riciclate. Le funzioni contenute nel piano terra sono pubbliche e accessibili a tutti i cittadini e rendono il museo un polo per lo svago, lo studio, il dibattito e l’incontro incentrato sulla scienza. (segue) (Rer)