Cultura: progetto vincitore Museo Scienza integra interno ed esterno e crea spazi pubblici (3)

"È stata una selezione molto difficile, i progetti erano tutti di alto livello", ha detto Libeskind. Il progetto scelto è stato premiato dalla giuria perché "ha particolarmente apprezzato la chiarezza del concept di progetto che, a livello urbano, instaura un rapporto interessante con il Maxxi, attraverso un calibrato equilibrio di scala e di linguaggio architettonico, e che, a livello dell'edificio, genera un'atmosfera attraente e fortemente riconoscibile dello spazio museale. L'esperienza che il visitatore potrà avere nella grande serra caratterizza il museo in tutte le sue parti, lo rende riconoscibile e invoglia a frequentare il Museo della Scienza anche per scopi non strettamente legati alla visita delle esposizioni. Il progetto valorizza l'intorno urbano e il manufatto sul quale interviene, aggiungendo nuove qualità all'esistente e alla piazza del nuovo quartiere.Il museo propone un grande spazio aperto al pubblico, che è contemporaneamente una piazza coperta e uno spazio domestico da frequentare anche durante gli orari di chiusura"