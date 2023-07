Cultura: assessore Urbanistica Roma, con Museo Scienza Capitale torna grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiuso il concorso rispettando i tempi che ci eravamo prefissati, con un progetto di altissima qualità, una giuria internazionale di assoluto prestigio che ha lavorato con passione e professionalità e oltre 70 proposte progettuali pervenute. Un successo importante, una iniezione di ottimismo e di fiducia per Roma, che torna a progettare e a pensare in grande". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia durante la conferenza stampa di presentazione del vincitore del concorso internazionale di progettazione del Museo della Scienza di Roma. (Com)