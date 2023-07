Salario minimo: Casasco (FI), opposizione affronti con noi problema reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "esiste da anni una contrattazione importante con i maggiori sindacati maggiormente rappresentativi. Da ex presidente di Confapi e quindi in rappresentanza della piccola e media industria privata garantisco che tutti i contratti che ho fatto con Confapi sono più alti di quanto stabilisce la proposta di salario minimo, ovvero dei 9 euro l'ora e così anche per i contratti di Confindustria. Questo perché una direttiva dell'Unione europea stabilisce che la contrattazione collettiva è la soluzione primaria ed eventualmente il salario minimo debba essere la soluzione secondaria e anzi specifica che il salario minimo non può ritenersi una imposizione della direttiva". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, presidente onorario di European Entrepreneurs, nonché presidente emerito di Confapi, Maurizio Casasco, ospite di "Omnibus", su La7. "Il salario minimo è oggi ideologizzato e strumentalizzato dalle opposizioni e sarebbe un danno per i lavoratori - ha continuato il parlamentare -. Nel caso dei contratti già in essere di Confapi o Confindustria più alti della soglia minima di 9 euro l'ora, un imprenditore potrebbe addirittura abbassare gli accordi ad esempio perché è assolutamente libero di farlo con un'indicazione del genere. Il salario minimo per legge non tiene conto di altri fattori nella contrattazione quali: tredicesime, quattordicesime, ferie, permessi e del welfare integrativo che verrebbero meno a seguito degli accordi che hanno portato alla costituzione di sistemi bilaterali. Il tema vero è l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione italiana che va a definire il perimetro dei sindacati maggiormente rappresentativi: Cgil, Cisl, Uil e Ugl piuttosto che i più importanti sindacati autonomi. I contratti derivanti dalla contrattazione collettiva dovrebbero però essere applicati erga omnes quale fattore determinante. Ad esempio un accordo con i meccanici Confapi - Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil - e lo stesso ha fatto Confindustria - prevede un rialzo indicizzato al 6 per cento di aumento che garantirà ai lavoratori 123 euro in più in busta paga per il mese di luglio che rischierebbe di essere disatteso da alcune aziende. Un accordo ben superiore a quanto garantirebbe il salario minimo. Se ne discuterà certamente in Aula, ma dobbiamo spostare la discussione a mio avviso sul problema reale, ovvero è la persistenza dei contratti pirata e uscire da posizioni ideologiche e di propaganda. Definiamo la vera rappresentanza sindacale e da lì la contrattazione, applicando l'articolo 39 della Costituzione. Risolviamo il problema e i contratti saranno ben superiori ai 9 euro l'ora che propone l'opposizione - ha concluso Casasco -, garantendo tutti gli altri aspetti del contratto, ivi compresi i welfare integrativi". (Rin)