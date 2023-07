Spagna: popolari, il dibattito a tre di ieri è stato "soporifero" e non ha apportato "nulla di nuovo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il coordinatore generale del Partito popolare (Pp) spagnolo, Elias Bendodo, il dibattito a tre di ieri sera tra il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e i leader di Sumar e Vox, Yolanda Diaz e Santiago Abascal, è stato "soporifero" e non ha apportato "nulla di nuovo". Per Bendodo, il confronto televisivo trasmesso da "Rtve" al quale non ha preso parte il presidente dei popolari Alberto Nunez Feijoo, ha reso "evidente" che saranno loro a perdere le elezioni del 23 luglio. Bendodo si è detto convinto Feijo, sarà il prossimo presidente del governo, dicendosi "fiducioso" che otterrà una maggioranza "ampia e sufficiente" per poter governare da solo, senza essere condizionato dalle "minoranze". (Spm)