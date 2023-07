Russia: hacker russi svelano dati di 1.700 dipendenti del Servizio di sicurezza ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di hacker russo RaHDit ha pubblicato i dati di 1.700 dipendenti del Servizio di sicurezza dell'Ucraina, nonché di duemila militari della marina ucraina. Come ha detto un rappresentante del gruppo RaHDit all'agenzia di stampa "Ria Novosti", i dati riservati sono stati svelati in risposta all'attacco contro il ponte di Crimea effettuato all'inizio di questa settimana. Gli hacker hanno anche fatto trapelare i dati dei membri dell'organizzazione Ua Cats Division, impegnata in una raccolta fondi per acquistare droni marini per l'Ucraina. Inoltre, sempre in risposta all'attacco, RaHDit ha svelato le rotte delle navi civili, da cui molto probabilmente sono stati lanciati droni con esplosivi sul ponte di Crimea. Secondo gli hacker, si tratta di due petroliere, Beks Loyal e Khudayar Yusifzade. Pochi giorni prima dell'attacco una delle navi si trovava di fronte alla costa russa nel Mar Nero, mentre la seconda navigava al sud della prima petroliera. (Rum)