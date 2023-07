Francia: assunzioni in aumento dello 0,6 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2023 le assunzioni in Francia sono aumentate dello 0,6 per cento. Lo ha reso noto l'Urssaf, l'unione di organi privati che, su incarico pubblico, si occupano della sicurezza sociale. Nel trimestre precedente si era registrata una contrazione dell'1,1 per cento. Tra gennaio e marzo i contratti a tempo determinato superiori al mese sono cresciuti dell'1 per cento quelli indeterminati dello 0,2 per cento. I dati non prendono in considerazione i contratti interinali.(Frp)