Migranti: Cgil, memorandum Tunisia esternalizza e militarizza frontiere europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum d’intesa firmato domenica scorsa tra l’Unione europea e la Tunisia alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni "invece di sostenere processi di democratizzazione e di promozione dei diritti universali, continua con la politica di esternalizzazione e militarizzazione delle frontiere europee. Sull’accordo - si legge in una nota della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) - esprimiamo un giudizio fortemente critico: offre risorse in cambio dell'azione di criminalizzazione della migrazione". La Tunisia "è uno Stato che vive una crisi democratica, il dissenso e la protesta sono criminalizzati, il nazionalismo e il razzismo sono i nuovi tratti identitari, basti pensare a quanto viene riservato ai migranti sub-sahariani. L'obiettivo dichiarato più volte nel testo del memorandum e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è quello di combattere il traffico illegale di persone e non di eliminare le cause delle migrazioni forzate, di costruire canali di migrazione legale e di investire nello sviluppo locale, con priorità alle zone maggiormente povere - precisa la Cgil -. Tra le finalità, invece, compaiono: attrezzare la guardia costiera a reprimere le partenze, accordando, la piena collaborazione per rimpatriare tutti coloro che riusciranno ad attraversare il Mediterraneo". "Nulla si dice della necessità di regolarizzare chi è in Italia e in Europa per eliminare sfruttamento e condizioni di vita disumane - rimarca -. Permettendo così a queste persone di riconquistare diritti e dignità e contribuire con il proprio lavoro regolare a sostenere anche il Paese di accoglienza". L’Unione europea "crediamo che avrebbe dovuto imporre delle condizionalità per il ripristino del rispetto dei diritti umani universali, per le libertà civili e sindacali, per la pace e la sicurezza, purtroppo nulla di tutto ciò viene garantito dalla Repubblica Tunisina", conclude la nota della Cgil. (Com)