Trasporti: Ferraris (Fs), dal 6 agosto amplieremo offerta Frecciarossa tra Roma e Pompei

- Ferrovie dello Stato italiane (Fs) amplierà “dal 6 agosto” l'offerta dei treni diretti Frecciarossa 1000 tra Roma e Pompei, che a oggi percorrono la tratta soltanto una domenica al mese. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo, Luigi Ferraris, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'Ad ha aggiunto che, “tra pochi giorni”, Fs presenterà una nuova filiale, rivolta principalmente a destinazioni turistiche poco conosciute. Al riguardo, Ferraris ha affermato: “Vi sono diverse tratte, come quella per Ravenna, che possono essere riproposte. Con l'introduzione dei nostri treni nostalgia, abbiamo visto come villaggi in valli meno conosciute possono rivivere”. I collegamenti saranno offerti prevalentemente nei fine settimana. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, fino al 2021 con la nomina di Ferraris nell'incarico, Fs ha avuto quattro diversi amministratori delegati in sette anni. Ora, l'azienda “spera nella stabilità per realizzare progetti a lungo termine”. Tra queste iniziative vi è l'espansione del traffico transfrontaliero in direzione di Austria e Germania. (segue) (Geb)