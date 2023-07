Trasporti: Ferraris (Fs), dal 6 agosto amplieremo offerta Frecciarossa tra Roma e Pompei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Al più tardi entro il 2026, Trenitalia intende collegare direttamente Milano e Monaco di Baviera con i Frecciarossa, abbattendo i tempi di percorrenza dalle attuali sette ore con cambio a poco più di quattro. Questa offerta verrà fornita in collaborazione con le Ferrovie tedesche (Db), con cui Trenitalia condividerà costi e profitti. Inoltre, questa società intende ampliare la linea ferroviaria occidentale verso la Svizzera e la Germania. A oggi, per andare in treno da Milano a Francoforte sul Meno, il viaggio più breve dura sette ore e 30 minuti con quattro cambi. Intanto, "si parla addirittura di collegamenti diretti tra Roma e Berlino". Per Ferraris, "guardando al futuro, la vera concorrenza" non dovrebbe essere tra Fsi e Db o la Società nazionale delle ferrovie francese (Sncf) e Deutsche Bahn o SNCF, ma tra trasporto ferroviario collettivo e privato".