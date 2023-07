Trasporti: Ferraris (Fs), dal 6 agosto amplieremo offerta Frecciarossa tra Roma e Pompei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ad, “la competizione è sempre positiva”, perché rende le aziende “più veloci, più efficienti e anche più snelle”. In merito all'interesse dei concorrenti esteri per l'alta velocità in Italia, Ferraris ha osservato: “So che i francesi hanno dichiarato di voler entrare nel mercato italiano. Possono salire a bordo anche i tedeschi, se lo desiderano”. Secondo l'amministratore delegato di Fs, possono essere previsti anche partenariati con aziende dell'Europa orientale o extraeuropee, come negli Stati Uniti o in India, per espandere le linee ferroviarie ad alta velocità in questi Paesi. Tuttavia, Ferraris non vede la Germania come “un vero mercato” per questa tipologia di treni, date le caratteristiche dell'infrastruttura. Ferraris chiede quindi che la concorrenza si basi “sulla reciprocità”, ossia sul “lavorare tutti alle stesse condizioni”. (segue) (Geb)