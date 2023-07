Trasporti: Ferraris (Fs), dal 6 agosto amplieremo offerta Frecciarossa tra Roma e Pompei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi requisiti non sono sempre soddisfatti nei trasporti regionali in Europa. A ogni modo, nei collegamenti locali in Germania, la controllata di Fsi Netinera è il terzo operatore ferroviario dopo Db Regio e la società francese Transdev, con un fatturato di 1,1 miliardi di euro e vendite cresciute in media del 10 per cento all'anno negli ultimi dieci anni. Tuttavia Netinera lamenta che i tanti cantieri di sui e la carenza di personale frenano questa tendenza positiva. Ferraris ha appena sostituito l'amministratore delegato dell'azienda, Jost Knebel, con Fabrizio Favara, già direttore strategico di Fs. Per il futuro, Ferraris ha infine affermato di puntare sul rendere il gruppo “un fornitore di servizi logistici integrato e flessibile, che non faccia affidamento soltanto sulla ferrovia. (Geb)