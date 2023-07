Roma: crolla grande pino in piazza Venezia, è il secondo in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paura in piazza Venezia, all'altezza del Campidoglio, per un grande pino crollato al suolo questa mattina alle 7 circa. Secondo una prima ricostruzione, le radici dell'albero hanno ceduto provocando il crollo, avvenuto in piazza dell’Aracoeli, in prossimità dell'intersezione con via del teatro di Marcello. Il pino pesante diverse decine di quintali, non ha causato danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi per la messa in sicurezza dell’area e per gestire della viabilità di zona. È stato necessario ristringere la carreggiata. Allertato il servizio giardini da parte degli agenti. Lo scorso 13 luglio un episodio analogo è avvenuto in piazza San Marco, nei giardini che affacciano su piazza Venezia e l'Altare della Patria, a pochi passi dal Campidoglio. (segue) (Rer)