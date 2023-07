Roma: crolla grande pino in piazza Venezia, è il secondo in una settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tragedia sfiorata a piazza Venezia. Un pino è caduto schiantandosi al suolo. Solo per miracolo non ci sono vittime", dichiara il consigliere capitolina di Fratelli d'Italia, Stefano Erbaggi. "È ormai urgente e non procrastinabile - prosegue Erbaggi - un immediato e radicale intervento per la cura dei pini della Capitale che vada a sostituire uno sgangherato piano del verde fatto di abbattimenti e potature incontrollate che indeboliscono le piante invece di rafforzarle". Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio, in una nota dichiara: "Zero manutenzione del verde, zero pianificazione, zero investimenti ad hoc. Il risultato è che, ad una settimana di distanza dall'ultimo crollo, sempre nella stessa area viene giù un altro pino e si rischia di nuovo di sfiorare la tragedia. È evidente che non possiamo più permetterci di aspettare: ormai siamo in emergenza e dobbiamo comportarci di conseguenza". "Per tutelare il nostro verde - aggiunge - serve organizzare subito una task force di agronomi ed esperti guidata da una figura capace di coordinare interventi ormai improcrastinabili. Più volte in passato, oltre ad aver sottolineato la necessità di curare un patrimonio di fondamentale importanza per la nostra città, ho chiesto un catalogo aggiornato delle alberature, in modo da conoscerne lo stato di salute e programmare le attività necessarie a garantirla. Quanto accaduto si poteva evitare". (Rer)