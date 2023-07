Australia: F-35 in Indonesia a settembre per un'esercitazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree dell'Australia invieranno cacciabombardieri F-35A in Indonesia nel mese di settembre, per prendere parte all'esercitazione congiunta Elang Ausindo 2023. Lo ha riferito la stampa australiana, sottolineando che quello in programma tra due mesi sarà il primo invio in assoluto di F-35 australiani in Indonesia. Eland Ausindo è una di tre esercitazioni congiunte bilaterali Ausindo effettuate dalle forze aeree dei due Paesi a cadenza annuale. Le altre due esercitazioni si concentrano sul pattugliamento marittimo e la mobilità aerea. (Res)