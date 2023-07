Sardegna: Faita-Federcamping, campeggiatori in aumento nell'Isola rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La previsione è di superare i numeri della stagione 2019 per il mondo dei campeggi della Sardegna. È quanto sostiene Faita Federcamping Sardegna. Un tutto esaurito avallato anche dalla conquista di nuove fette di mercato che guardano alla vacanza open air come un luogo dove prolungare il soggiorno (in media la vacanza in campeggio dura 6,3 notti contro i 3,1 in hotel e i 4,4 in altre strutture alberghiere - dati Istat). Numeri che rispecchiano l’andamento nazionale che raccontano appunto di una quantità sempre crescente di turisti che scelgono per la prima volta questa forma di vacanza attirati dalle nuove offerte di un settore che dal Covid, ha saputo adattarsi, rialzarsi e rispondere bene alle richieste del mercato. La vacanza all’aria aperta in strutture che offrono servizi sempre più strutturati affinchè la permanenza sia anche una esperienza è sempre più richiesta dalle famiglie. I campeggiatori stanno lentamente abbandonando la vacanza in tenda e in camper (25 per cento), attratti da bungalow e piccole strutture mobili (65 per cento). È richiesta quindi la comodità intesa come ricerca del benessere, in strutture che offrono servizi e attività votate al relax, immersi nella natura. (segue) (Rsc)