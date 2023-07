Fvg: nasce a Pordenone AssoInnovation, prima associazione italiana di innovation manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È nata in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, AssoInnovation, la prima associazione italiana dei professionisti dell’innovazione. Voluta da Lef, Polo Tecnologico Alto Adriatico e Intertek, la nuova associazione punta a valorizzare il ruolo dell’innovation manager, figura sempre più richiesta dalle aziende impegnate in un percorso di trasformazione aziendale e tecnologica. AssoInnovation si impegnerà a valorizzare la professione in linea con quanto stabilito dalla normativa Uni 11814:21, che indentifica e definisce le figure professionali che operano com tecnico dell'innovazione, specialista dell'innovazione e manager dell'innovazione. L'associazione avrà il compito di indicare agli associati i requisiti di accesso e di verificarne il mantenimento attraverso un processo di attestazione degli standard di qualificazione e di valutazione della formazione continua obbligatoria. Promuoverà anche indagini, analisi, studi e ricerche relative allo sviluppo tecnologico e ai processi che incidono sul livello di conoscenze necessarie allo svolgimento dell'attività e promuoverà la realizzazione di una specifica certificazione professionale in base alle norme Uni. (Frt)