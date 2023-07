Credito: Mediobanca aderisce ad Apex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca annuncia la propria adesione ad Apex, il servizio paneuropeo di negoziazione titoli gestito da Equiduct, mercato regolamentato della Borsa di Berlino. E' quanto si legge in una nota. Apex offre accesso, senza commissioni di execution, ad oltre 3.000 azioni ed ETF in 12 mercati europei, garantendo elevati standard qualitativi. Con l'integrazione di Apex, Mediobanca amplia la propria offerta di servizi di negoziazione rafforzando così le proprie capacità di execution oltre a garantire alla clientela minori costi operativi e la liquidità aggiuntiva offerta da Equiduct. Mediobanca è tra i principali broker italiani a operare nei servizi di negoziazione ed è la prima banca italiana ad offrire la possibilità di accedere ad Equiduct anche a banche terze e broker. Attraverso la propria piattaforma di execution - continua la nota - Mediobanca offre infatti a clienti istituzionali e al dettaglio accesso a tutte le principali borse europee, americane ed asiatiche per la negoziazione di strumenti azionari, ETF e strumenti a reddito fisso. Equiduct continua a lavorare a fianco dei broker italiani per garantire che un numero crescente di investitori individuali riceva il miglior servizio nell'esecuzione delle proprie transazioni di azioni ed ETF italiani ed europei. Roberto Romeo, Managing director, Head of equity trading & Structuring di Mediobanca, osserva: "Con l'integrazione di Apex, Mediobanca rafforza l'offerta di servizi di brokerage in best execution e amplia la liquidità a disposizione dei propri clienti. Questo progetto testimonia il nostro costante impegno nel migliorare la proposta di valore per la clientela in coerenza con il percorso intrapreso da Mediobanca in materia di innovazione". Wail Azizi, Chief strategy officer di Equiduct, afferma: "Sono lieto di dare il benvenuto a Mediobanca, una delle principali istituzioni finanziarie italiane, proprio in un momento di così importanti cambiamenti nell'infrastruttura di mercato in Italia. La decisione di Mediobanca di entrare a far parte di Equiduct è una testimonianza della sua lungimirante strategia di soluzioni di mercato all'avanguardia che aiuterà loro e i loro clienti a migliorare la qualità dell'esecuzione per gli investitori finali, riducendo, inoltre, in modo significativo i costi di esecuzione". (Com)