Roma Multiservizi: personale stabilizzato e a tinte rosa, pubblicato bilancio sostenibilità

- Un'azienda ad ampia prevalenza femminile, con il 75 per cento di dipendenti donne, il 92 per cento di lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato e circa 9mila ore di formazione erogate al personale. "Parità di genere, salvaguardia del capitale umano e innovazione mirata alle tematiche ecologiche e sociali sono i tre pilastri di Roma Multiservizi spa, come emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2022 che certifica l'attenzione rivolta dall'azienda verso le persone, l'ambiente e i territori". Roma Multiservizi, si legge in una nota, "è l'azienda leader nei servizi integrati per la città ed è impegnata quotidianamente in opere di pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Le attività sono distribuite in 543 strutture scolastiche, oltre che negli asili nido, nelle aree verdi, monumentali e archeologiche, e in edifici a uso pubblico e privato. Il grado di apprezzamento da parte dell'utenza cittadina aumenta rispetto allo scorso anno: l'Indice di Soddisfazione Cliente passa dal 97,5 per cento del 2022 al 98,6 per cento del 2023, evidenziando come il miglioramento dei servizi offerti è stato percepito anche dagli utilizzatori". (segue) (Com)