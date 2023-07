Roma Multiservizi: personale stabilizzato e a tinte rosa, pubblicato bilancio sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attiva in oltre 600 cantieri, Roma Multiservizi "mira a coinvolgere le diverse realtà locali dei Municipi in un percorso sostenibile e innovativo, anche attraverso le attività di formazione che hanno coinvolto circa 2.000 dipendenti. L'azienda, che ha ottenuto 5 certificazioni Performance Digital Traceability (Pdt), registrate con tecnologia Blockchain, inerenti i servizi scolastici e altre 3 certificazioni green, garantisce un'attenzione particolare anche alle tematiche legate all'ecologia. L'ultima Dichiarazione Ambientale ha certificato del 7 per cento di emissioni CO2 rilasciate in atmosfera dagli automezzi, oltre all'incremento del 40 per cento dell'uso di prodotti chimici Ecolabel per le pulizie dei siti produttivi. L'approccio green è stato seguito anche negli istituti scolastici nei quali opera Roma Multiservizi, che ogni giorno assiste 20mila bambini e ne accompagna in classe 5mila grazie alle 350 linee di trasporto servite. Oltre all'installazione di purificatori d'aria in tutte le scuole, sono stati utilizzati meno imballaggi e si è data preferenza all'utilizzo di microfibra, prodotti multiuso e concentrati, ottenendo la riduzione del 95 per cento di litri di prodotti chimici e di articoli tessili impiegati". (segue) (Com)