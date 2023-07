Roma Multiservizi: personale stabilizzato e a tinte rosa, pubblicato bilancio sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attenzione non solo rivolta alle tematiche ambientali, ma soprattutto all'inclusione e alla parità: il 16 dicembre 2022 il Consiglio d'Amministrazione ha infatti istituito il Comitato Pari Opportunità (Cpo) con l'obiettivo di certificare il sistema di gestione della parità di genere e di supporto all'empowerment femminile. Roma Multiservizi ha inoltre avviato l'iter di certificazione in conformità alla Uni/Pdr 125". "Roma Multiservizi è impegnata a contribuire alla qualità della vita di oltre 40mila famiglie della città e rappresenta da quasi trent'anni un costante modello per l'efficienza dei servizi generali a Roma, in particolare per la gestione degli spazi scolastici e per la sensibilità dedicata ai piccoli utenti, oltre che ai luoghi nei quali crescono e si formano i cittadini del futuro. Esprimo il mio ringraziamento ai circa 3mila lavoratori coinvolti per la passione con la quale svolgono le loro mansioni", dichiara il presidente di Roma Multiservizi, Alessandro Venturieri. (Com)