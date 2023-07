Iv: Scalfarotto, per briciolo di visibilità Calenda deve parlare di Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Mentre tutto il gruppo unito Azione-Italia viva era riunito per eleggere Enrico Borghi al Senato, Carlo Calenda dagli studi televisivi attaccava ancora una volta Italia viva e Matteo Renzi. Una discrasia costante fra il clima sempre sereno che si respira nel gruppo e l’atteggiamento di Calenda all’esterno. Con un solo gesto Calenda ha dimostrato la sua sensibilità istituzionale, il suo rispetto per i colleghi e ha dato l’ennesima prova di un acume e visione politica, caratteristiche che tutti i colleghi in Parlamento fanno a gara a riconoscergli. Il progetto del partito unico è fallito perché Calenda ha avuto paura di perdere il congresso unitario. Tutto il resto sono chiacchiere da bar. Rimane il fatto che per avere un briciolo di visibilità Calenda deve parlare di Renzi. Altrimenti non finisce nemmeno sulle agenzie". Lo scrive su Twitter il senatore del gruppo Azione-Italia viva Ivan Scalfarotto. (Rin)