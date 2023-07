Cina-Usa: Xi a Kissinger, "relazioni a un crocevia, necessario fare una scelta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti si trovano ad un crocevia nelle loro relazioni, e ancora una volta entrambe le parti devono compiere una scelta". Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, all'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, nel corso dell'incontro che si è tenuto oggi a Pechino. Xi ha definito il diplomatico statunitense centenario "un vecchio amico", ricordandone il ruolo cruciale nel processo di normalizzazione delle relazioni bilaterali negli anni Settanta. "Il popolo cinese non dimentica i vecchi amici, e le relazioni sino-cinesi saranno sempre legate al nome di Henry Kissinger", ha detto Xi. Kissinger, citato dai media ufficiali cinesi, ha ringraziato il presidente cinese per averlo ricevuto nella residenza di Stato Diaoyutai, nello stesso luogo del loro primo incontro. "Le relazioni tra i nostri Paesi sono determinanti per la pace mondiale e il progresso della società umana", ha dichiarato l'ex segretario di Stato. Il presidente cinese ha dichiarato che la Cina "è disposta a valutare con gli Usa la via corretta per consentire ai due Paesi di andare d'accordo e promuovere il progresso costante delle relazioni Cina-Usa". (Cip)