Paesi Bassi: Europol, narcotrafficante in fuga arrestato in Colombia

- Un narcotrafficante in fuga ricercato dai Paesi Bassi è stato arrestato a Tulua, in Colombia, nell’ambito di un’operazione internazionale congiunta. Lo rende noto Europol attraverso un comunicato. Secondo quanto emerso dalle indagini, il fuggitivo, un cittadino colombiano di 43 anni, coordinava la produzione di cocaina e metanfetamine nei Paesi Bassi per alcuni cartelli sudamericani ed è associato all’importazione di sostanze stupefacenti e al riciclaggio di denaro. Il narcotrafficante, fermato con un mandato d’arresto emesso dai Paesi Bassi, si trova ora in Colombia in custodia cautelare in attesa dell’estrazione. Nel corso dell’operazione, Europol ha sviluppato informazioni sulle organizzazioni del traffico di stupefacenti messicane e colombiane attive in Europa, contribuendo a identificare obiettivi chiave e impianti di produzione di cocaina e metanfetamine sparsi nel continente europeo. L’organismo di polizia dell’Ue ha organizzato una serie di riunioni di coordinamento al fine di riunire tutti i Paesi coinvolti per sviluppare una strategia comune per abbattere le reti criminali. Durante le indagini, diversi laboratori antidroga sono stati smantellati in Europa e oltre 50 sospettati sono stati arrestati. Il narcotrafficante colombiano era in fuga ed Europol ha lavorato insieme alle forze dell'ordine di tutto il mondo per localizzarlo e assicurarlo alla giustizia.(Res)