Decreto Rigassificatori: Damiani (FI), passo avanti verso indipendenza e sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’indipendenza e la sicurezza sul piano energetico sono temi strategici sempre, e ancora di più in una situazione di emergenza come quella che viviamo da due anni a questa parte. Non a caso il governo ha costituito un apposito dicastero, guidato, con un grande lavoro, dal ministro Pichetto Fratin. Il decreto di cui discutiamo è un passo in avanti nella giusta direzione, contemperando il ricorso alle fonti energetiche tradizionali e quello alle fonti alternative e rinnovabili, per una transizione realistica e sostenibile". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Dario Damiani intervenendo in Aula durante la discussione generale sul decreto Rigassificatori. "Nel decreto - ha proseguito - sono previste misure di semplificazione che mirano a rendere il Paese quanto più autonomo possibile nella produzione di energia. E si rafforzano ulteriormente gli interventi a sostegno di famiglie e imprese, con un notevole sollievo economico sui pagamenti delle bollette. Sale così a 30 miliardi la cifra stanziata dall’Italia per tutelare famiglie e imprese a fronte del caro energia: è l’1,3 per cento del Pil, il più massiccio investimento tra i Paesi europei", ha concluso. (Rin)