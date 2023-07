Clima: Unicef, 559 milioni di bambini sono esposti ad alta frequenza di ondate di calore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia si sta dotando di un Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici e per questo l'Unicef chiede di intervenire nei sei settori cruciali per l'infanzia: acqua, strutture sanitarie e igiene (Wash), salute, nutrizione, istruzione, politiche sociali e protezione dell'infanzia; di mettere bambini e adolescenti in condizione di agire attraverso una formazione strutturale sui cambiamenti climatici, inclusa la riduzione del rischio da disastri naturali; di consultare i bambini e i giovani sia in fase di stesura, sia nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e valutazione delle politiche climatiche. Per sensibilizzare bambini, giovani e famiglie sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale, l'Unicef Italia ha lanciato la campagna "Cambiamo Aria: la crisi climatica è una crisi dei diritti delle bambine e dei bambini". (Res)