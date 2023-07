Usa-Lega araba: segretario generale Aboul Gheit incontra segretario di Stato Usa Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha incontrato, ieri, a Washington, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, per instaurare un "dialogo strategico", malgrado le divergenze sull’atteggiamento da adottare nei confronti della Siria e del suo presidente, Bashar Al Assad. Lo si apprende dal quotidiano emiratino “The National”, che ha citato un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa, presso la cui sede si è tenuto l’incontro. Prima del colloquio, Aboul Gheit aveva precisato che la Lega araba stava lavorando per "approfondire le relazioni" con gli Stati Uniti, che, da parte loro, intendono “potenziare il loro impegno nella regione” mediorientale. “Abbiamo un forte legame di cooperazione con la Lega araba”, ha dichiarato Blinken durante l’incontro, “e la prova di ciò è il fatto che stiamo lanciando il nostro dialogo strategico, che attendevamo con impazienza. È un’opportunità per lavorare insieme su molte questioni che stanno incidendo sulla vita delle persone in tutti i Paesi della Lega araba e degli Stati Uniti”. Da parte sua, Aboul Gheit ha espresso l’impazienza della Lega araba di cooperare con Washington, concordando con Blinken che “questa potrebbe essere la prima volta in cui gli Usa e la Lega araba stanno avendo questo tipo di dialogo”. Tuttavia, come osserva “The National”, la divergenza tra le rispettive posizioni riguardo il governo di Damasco potrebbe rappresentare un ostacolo. Lo scorso 19 maggio, infatti, in occasione del vertice di Gedda, la Siria è stata reintegrata nella Lega araba, una decisione che ha suscitato qualche malumore a Washington. (Res)