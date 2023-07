Grecia-Cipro: ministero Esteri di Atene, questione cipriota priorità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Grecia, la risoluzione della questione cipriota è una priorità nazionale assoluta. È quanto ha riferito attraverso una nota il ministero degli Esteri ellenico, nell’anniversario dell’invasione della Turchia dell’isola, avvenuta il 20 luglio 1974. "Oggi sono 49 anni dall'invasione turca, che ha causato la mutilazione territoriale di Cipro e il dramma in corso di migliaia di persone scomparse, sfollate e intrappolate", si legge nel comunicato. "Quasi mezzo secolo dopo, Cipro rimane ancora una questione internazionale di invasione e occupazione illegale, in violazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, come nel caso dell'invasione russa dell'Ucraina", sottolinea il ministero degli Esteri. "Per la Grecia, la risoluzione della questione cipriota è una priorità nazionale assoluta. In coordinamento con la Repubblica di Cipro, stiamo sistematicamente lavorando per creare le condizioni che consentano di trovare una soluzione equa, sostenibile, funzionale e reciprocamente accettabile", prosegue la nota. Secondo il ministero degli Esteri ellenico, è necessaria "una soluzione che tenga conto dello status di Cipro come Stato membro dell'Unione europea”. “Nessun tentativo di creare un fatto compiuto sul terreno sarà accettato e non si potrà discutere di uno scenario di ‘due Stati’. "Nella giusta lotta dell'ellenismo cipriota, la Grecia sarà sempre e costantemente un sostenitore", conclude la nota.(Gra)