Cina: ministro Esteri Qin assente da 3 settimane, spiegazioni ufficiali non convincono analisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a far discutere la prolungata assenza dalla scena pubblica del ministro degli Esteri cinese Qin Gang, di cui non si hanno più notizie dal 25 giugno scorso. Nelle ultime settimane il titolare della diplomazia cinese, la cui nomina è stata fortemente voluta dal presidente Xi Jinping, ha mancato una serie di importanti appuntamenti diplomatici, tra cui la ministeriale Esteri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) ospitata dall’Indonesia, un incontro con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nonché una serie di colloqui con funzionari Usa in visita a Pechino, tra cui il segretario di Stato Antony Blinken e la segretaria al Tesoro Janet Yellen. Ad alimentare le speculazioni sulla sorte di Qin sono anche le opache dichiarazioni rilasciate dai portavoce del ministero degli Esteri cinese, che hanno inizialmente attribuito la sua assenza a non meglio precisati “motivi di salute”, salvo poi dichiarare di “non avere informazioni a riguardo”. Nonostante Qin figuri ancora come ministro degli Esteri sul sito web del dicastero, ogni riferimento alla sua scomparsa è stato omesso dalle trascrizioni delle conferenze stampa tenute quotidianamente dai portavoce. Stando a Philippe Le Corre, del Centro per l'analisi cinese dell’Asia Society Policy Institute, una tale assenza da parte del ministro degli Esteri sarebbe “considerata una enorme fonte d’imbarazzo per qualsiasi Paese. Ma in Cina, la politica domina sempre. La diplomazia è un'attività di second'ordine e il ministro degli Esteri di solito non è così potente”. (segue) (Cip)