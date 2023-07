Cina: ministro Esteri Qin assente da 3 settimane, spiegazioni ufficiali non convincono analisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista cinese “sta preparando l’opinione pubblica nazionale a una sorta di spiegazione o piuttosto a una narrazione”, ha aggiunto, notando come le preoccupazioni interne prevalgano sulla percezione internazionale agli occhi di Pechino. Opinione condivisa anche da Sari Arho Havren, del Royal United Services Institute di Londra, secondo cui i funzionari cinesi non sembrano davvero preoccupati della reazione internazionale alla vicenda. Alfred Wu, professore associato presso la Scuola Lee Kuan Yew della Politica pubblica di Singapore, ricorda inoltre come quello di Qin non sia un caso isolato e di come anche il presidente Xi Jinping non apparì in pubblico per due settimane prima di essere nominato segretario generale del Partito comunista nel 2012. “È un altro esempio dell'ossessione cinese per la segretezza. È probabile che il mondo esterno non sappia mai cosa sia realmente successo a Qin se le autorità cinesi scelgono di non dare una spiegazione per la sua assenza, anche se è in gioco l'immagine della Cina”, aggiunge ancora Wu. (Cip)