Romania: ambasciatore francese, abbiamo bisogno di Bucarest nell'area Schengen

- L'Europa ha bisogno che la Romania faccia parte dell'area Schengen e ciò vale ancora di più nella situazione attuale. Lo ha detto l'ambasciatore francese a Bucarest, Laurence Auer, in un'intervista all'agenzia d'informazione romena "Agerpres". "Noi francesi, dopo aver cercato duramente, durante la presidenza francese del Consiglio dell'Ue nel 2022, di ottenere l'unanimità, sosteniamo al 100 per cento i passi compiuti dal vice primo ministro Catalin Predoiu e tutti gli sforzi compiuti a livello governativo. Allo stesso tempo, siamo del parere che le frontiere esterne dell'Unione europea passino attraverso la Romania. Al momento abbiamo abbastanza sfide per pensare che sia meglio avere la Romania come parte dell'area Schengen", ha detto il diplomatico. (Rob)