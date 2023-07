Lazio: Goletta dei Laghi, oltre limiti legge 4 dei 6 punti campionati a Fondi, Sabaudia e Fogliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goletta dei Laghi 2023 inaugura la tappa laziale presentando i risultati delle analisi microbiologiche sulle acque dei bacini lacustri di Fondi, Sabaudia e Fogliano: oltre i limiti di legge, quattro dei sei punti campionati dal team di volontari e tecnici di Legambiente. Oggetto dei monitoraggi della campagna, come di consueto, sono canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi. Nel dettaglio dei punti presi in esame sui bacini lacustri pontini ci sono due nel Lago di Fondi, due nel Lago di Sabaudia, due nel Lago di Fogliano. Quattro sono risultati oltre i limiti di legge. A Fondi, in provincia di Latina, fortemente inquinato il punto campionato nel canale in via Acquachiara, nel Lago di Fondi. La confluenza tra canale San Vito (comune di Monte San Biagio) e canale San Magno (Fondi) è risultato inquinato, sia lo scorso anno che nel 2021. A Sabaudia, sempre in provincia di Latina, fortemente inquinato la foce del canale alla fine di Strada Selva Piana che dal 2020 veniva entro i limiti. Il canale su via Orsolini Cencelli, è risultato nei limiti, mentre lo scorso anno era risultato inquinato. Sul Lago di Fogliano, infine, risultato "fortemente inquinato", come lo scorso anno, il punto campionato alla foce canale sulla Strada Litoranea, in località Circerchia a Latina. (segue) (Rer)