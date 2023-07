Lazio: Goletta dei Laghi, oltre limiti legge 4 dei 6 punti campionati a Fondi, Sabaudia e Fogliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutti i laghi monitorati nel territorio della provincia di Latina continuano ad emergere criticità forti che chiediamo vengano affrontate con urgenza - dichiara Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio - Ci sono scarichi illeciti e problematiche relative alle difficoltà depurative nei laghi costieri di Sabaudia, Fogliano e Fondi che dovrebbero essere invece un fiore all'occhiello di una vasta porzione territoriale, a ridosso del litorale. La ricchezza della biodiversità, dall'avifauna alle specie ittiche presenti, va tutelata al meglio aumentando la qualità della risorsa idrica, attraverso la quale generare green economy e sviluppo sostenibile per questi luoghi che ricadono peraltro in parchi regionali e nazionali. Non diamo giudizi complessivi sui laghi analizzati, ma indichiamo punti critici e chiediamo alle amministrazioni, ai gestori del servizio idrico e anche alla cittadinanza, di essere protagonisti del miglioramento ambientale necessario, mettendoci a disposizione nel continuare a indagare sulle cause dell'inquinamento e sulle azioni risolutive necessarie". (segue) (Rer)