Lazio: Goletta dei Laghi, oltre limiti legge 4 dei 6 punti campionati a Fondi, Sabaudia e Fogliano (3)

- "Il Lago di Fondi, una zona umida nel sud-pontino, è un serbatoio vitale di biodiversità. Legambiente si impegna a proteggerlo, sottolineandone l'importanza, ma mettendone anche in evidenza i problemi, con il solo scopo di mitigare gli impatti antropici", dichiara Paola Marcoccia, presidente circolo Legambiente intercomunale Luigi di Biasio. "I dati della Goletta dei Laghi 2023 sui canali Acquachiara e confluenza dei canali San Magno-San Vito mostrano nuove criticità rispetto al passato. La situazione climatica potrebbe aver influito, ma è innegabile che sia necessario migliorare la qualità delle acque dei canali che alimentano il Lago. L'incontro odierno, con la partecipazione dei comuni, del Parco Ausoni, dei pescatori e di Legambiente, mira a discutere apertamente e approfondire le cause di tali problemi. Tra queste, l'assenza di interventi definitivi per completare le condotte fognarie nei comuni di Monte San Biagio e Fondi e la depurazione delle acque reflue. Ribadiamo l'importanza del "Contratto di Fiume e di Lago" per il Lago di Fondi come punto di partenza per definire obiettivi e strategie di tutela e salvaguardia". (Rer)