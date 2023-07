Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi interviene al convegno “La città e il paesaggio: il piano paesaggistico regionale”, organizzato dall'ordine degli ingegneri, architetti e geometri della provincia di Lecco.Politecnico, via Gaetano Previati, 1/c – Lecco (ore 10)Gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Francesca Caruso (Cultura) parteciperanno all'anteprima-presentazione del festival 'LeAltreNote'. È previsto anche un saluto del presidente Attilio Fontana. La rassegna musicale si svolgerà dal 25 luglio al 21 settembre con teatro principalmente la Valtellina e diversi Comuni del suo territorio.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11)L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi partecipa alla conferenza stampa di presentazione del “Manifesto carburanti per le filiere produttive della mobilità in Lombardia” insieme a Saverio Gaboardi, presidente del Cluster Lombardo Mobilità. Saranno presenti anche i rappresentanti della filiera dell'Automotive firmatari del “Manifesto”.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12:15)VARIEL'evento annuale dell'ottava edizione di "PoliMi - Report Italiano sul Crowdinvesting" dell'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, di presentazione dei dati sull'industria dell'equity crowdfunding e del social lending in Italia.Politecnico di Milano, Aula Carassa e Dadda, via Lambruschini 4 (edificio BL28) (ore 10)Conferenza stampa per Bergamo Brescia 2023, “Sei mesi con la Capitale italiana della Cultura 2023- risultati e prossime iniziative”. Intervengono, tra gli altri, il Sindaco di Brescia Laura Castelletti e di Bergamo Giorgio Gori, l’assessora alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti, il vicedirettore delle Gallerie d’Italia Milano di Intesa Sanpaolo Giovanni Morale, il vice presidente di Fondazione Cariplo Valeria Negrini e il vice presidente di A2A Giovanni Comboni.Fondazione Stelline, Corso Magenta 61 (ore 12:30)Conferenza stampa per la quinta edizione della “Mondadizza Music Week” organizzata dalla Fondazione “La Società dei Concerti” e patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia. Partecipano, tra gli altri, il Consigliere regionale Carlo Borghetti (Pd), la Presidente della Fondazione La Società dei Concerti Enrica Ciccarelli e la coordinatrice della Mondadizza Music Week Eleonora Volpato.Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 (ore 12)Conferenza stampa per “Investimenti e progetti di edilizia scolastica in città”. Sono presenti il Sindaco di Monza Paolo Pilotto e l’Assessore al Governo del Territorio, Marco Lamperti.Sala giunta, Palazzo municipale in Piazza Trento e Trieste (ore 13:45)(Rem)