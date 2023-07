Caserta: sgominata banda dedita alle truffe agli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia di Caserta hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare​, emessa dal ​g​ip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta ​d​ella Procura ​s​ammaritana, nei confronti di alcune persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di anziani​. Sono contestati più di 30 episodi di truffe ai danni di anziani per un volume d'affari ​stimato in circa 200mila euro.​ I dettagli dell'​operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10​ nella Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. (Ren)