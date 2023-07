Regno Unito: governo elabora nuove regole contro chiusura conti bancari per motivi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha promesso di agire contro le banche che negano servizi ai clienti contro la "legittima libertà di parola", dopo che l'ex leader del Partito della Brexit, Nigel Farage, si è visto chiudere i propri conti presso la banca Coutts, sussidiaria di NatWest. Come ha riferito il quotidiano "The Telegraph", il governo sta elaborando nuovi piani per obbligare le banche britanniche a fornire ai clienti un preavviso più ampio e spiegazioni più chiare in caso di chiusura dei conti, modificando anche le regolamentazioni in modo che gli istituti possano perdere la loro licenza se discriminano un cliente per le sue opinioni politiche. Il segretario economico del ministero del Tesoro, Andrew Griffith, ha chiesto un aggiornamento dei "principi per le imprese" dell'Autorità per la condotta finanziaria – in base ai quali gli istituti di credito devono trattare i clienti in modo equo – per includere un riferimento specifico alle loro convinzioni politiche. Coloro che contravvengono a tale regola potrebbero vedersi revocare la licenza bancaria. (Rel)