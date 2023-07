Turchia: “Defense News”, Cina guarda con interesse all’industria nazionale della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria della Difesa cinese guarda con interesse all’opportunità di stabilire una linea di produzione in Turchia tramite l’acquisto di alcune aziende locali. È quanto riferisce la piattaforma online statunitense “Defense News” citando un anonimo organizzatore della Fiera internazionale dell'industria della difesa (Idef), al via a Istanbul il 25 luglio. All’evento di quattro giorni parteciperanno 74 imprese operanti nel campo della difesa cinese e solo cinque dagli Stati Uniti. Stando a quanto riferito dall’analista Ozgur Eksi a “Defense News”, una potenziale acquisizione da parte cinese delle aziende turche comporterebbe enormi vantaggi per il Paese asiatico, in termini di costi e standard. "Dopo le acquisizioni, le aziende cinesi introdurranno la loro tecnologia, godranno di bassi costi di produzione, produrranno sistemi in linea con i criteri Nato e si rivolgeranno ai mercati che utilizzano tali sistemi”, ha osservato l’analista. L’esperto militare cinese Song Zhongping, in particolare, ritiene che la cooperazione in materia di difesa tra Pechino e Ankara potrebbe coprire una vasta gamma di ambiti, tra cui droni, sistemi di difesa aerea, lanciarazzi multipli e missili tattici. (Was)