Ue: Tajani al Consiglio Affari esteri, focus sul Mar Nero e videoconferenza con Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani si reca oggi a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea. Secondo quanto si legge in una nota della Farnesina, il Consiglio, presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, sarà preceduto da una riunione di lavoro informale con Volker Tuerk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in cui si procederà a una discussione sulla situazione dei diritti umani a livello mondiale. I lavori del Consiglio prenderanno il via con uno scambio di opinioni sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, e si concentreranno in particolare sulla decisione della Russia di porre fine all'iniziativa per i cereali del Mar Nero, decisione condannata con fermezza da tutti gli Stati Membri, e suscettibile di esacerbare ulteriormente la crisi della sicurezza alimentare globale. (segue) (Beb)