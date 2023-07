Regno Unito: al via sciopero di 48 ore dei medici del Servizio sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via nel Regno Unito uno sciopero di 48 ore dei medici del Servizio sanitario nazionale (Nhs). L’azione sindacale, indetta per questioni salariali, è iniziata alle 7 (8 italiane) di questa mattina e continuerà fino alle 7 (8 italiane) di sabato. Lo sciopero segue il più lungo periodo di azione sindacale nella storia dell’Nhs da parte dei medici specializzandi, che la settimana scorsa hanno protestato per cinque giorni consecutivi. Matthew Taylor, amministratore delegato della Confederazione Nhs, ha dichiarato al quotidiano "The Times" che “si sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le interruzioni, ma sono ancora previste cancellazioni di visite e attese più lunghe perché viene data priorità ai servizi urgenti e più critici". (Rel)