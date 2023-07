Università: Caso (M5s) su fondi Pnrr per alloggi Bernini si nasconde dietro un dito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle residenze universitarie la ministra Bernini non si fa alcuno scrupolo a dire bugie. Proprio ieri, in un'interrogazione urgente in commissione, ho posto la questione dell'improprio utilizzo dei fondi Pnrr destinati a nuovi alloggi per studenti universitari e dei problemi con la Commissione europea. La ministra si è nascosta dietro a un dito e ha candidamente negato l'esistenza di difficoltà sul punto parlando di sereno confronto in corso. Peccato che stamani sulla stampa ci sia la notizia del possibile taglio di 500 milioni proprio relativi alle residenze universitarie sulla terza rata da 19 miliardi bloccata da quasi 5 mesi. E il confronto sarebbe talmente sereno che la Commissione avrebbe il timore di un intervento della Corte dei Conti europea con la conseguente figuraccia per l'Italia di una restituzione successiva dei soldi. I nuovi alloggi realizzati e consegnati sarebbero poco più della metà di quelli dichiarati, non c'è una quota garantita per il diritto allo studio ed i canoni di fitto sono in molti casi elevatissimi, arrivando anche agli 800 euro mensili. Insomma, per l'incapacità di questo governo si sta perdendo un'occasione unica per affrontare e risolvere il problema della residenzialità studentesca e del caro affitto". Lo afferma il capogruppo M5s in commissione Istruzione e università alla Camera, Antonio Caso.(Rin)