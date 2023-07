Emirati-Turchia: accordi per 50,7 miliardi di dollari e istituzione consiglio strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo giorno di visita nei Paesi del Golfo, dopo Arabia Saudita e Qatar, il presidente della Repubblica di Turchia si è recato ieri in visita ad Abu Dhabi, dove ha incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, firmando accordi dal valore complessivo di 50,7 miliardi di dollari e all’istituzione di un “consiglio strategico supremo”. Come riferiscono i media emiratini, al principio della sua visita, Erdogan, come aveva fatto con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha donato a Mohammed bin Zayed Togg, la prima automobile elettrica di produzione turca. A sua volta, il presidente emiratino ha insignito l’omologo turco dell’Ordine di Zayed, la massima onorificenza civile del Paese, che prende il nome del padre fondatore degli Emirati, Sheikh Zayed. Un riferimento importante, soprattutto mentre è in corso la contesa con l’Iran sulle tre isole di Piccola e grande Tunb e Abu Musa, nel Golfo Persico, occupate dalla Repubblica islamica qualche giorno prima della fondazione degli Emirati. Il fatto di insignire Erdogan di tale onorificenza ha rispecchiato l’apprezzamento da parte di Mohammed bin Zayed nei confronti dell’omologo turco per il suo impegno nel rafforzare le relazioni bilaterali, fondandole sui “legami storici” tra i due Paesi. “Gli accordi da quasi 51 miliardi di dollari cementeranno verosimilmente le relazioni tra Emirati e Turchia e noi (turchi) siamo lieti di avere gli Emirati come partner e investitore chiave”, ha dichiarato il ministro turco delle Finanze, Mehmet Simsek, che ha fatto parte della delegazione che ha accompagnato Erdogan nel Golfo. “I rapporti tra la Turchia e gli Emirati hanno raggiunto il loro momento maggiore negli ultimi anni, con nuovi accordi e protocolli di intesa in diversi settori”, ha commentato, da parte sua, il ministro di Stato emiratino per il Commercio estero, Thani al Zeyoudi, durante il Forum commerciale Emirati-Turchia, ieri, ad Abu Dhabi. (segue) (Res)