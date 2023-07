Emirati-Turchia: accordi per 50,7 miliardi di dollari e istituzione consiglio strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi firmati ieri, che investono diversi settori, dall’energia alla difesa, dalle infrastrutture all’innovazione tecnologica, dalla finanza all’industria aerospaziale, mirano a diversificare gli ambiti di competenza dell’Accordo per il partenariato economico globale (indicato con l’acronimo inglese Cepa, da Comprehensive economic partnership agreement), firmato dai due Paesi lo scorso marzo e ratificato alla fine di maggio. L’accordo, firmato ad Abu Dhabi da Al Zeyoudi, dal ministro emiratino dell’Economia, Abdullah bin Touq, e dal ministro turco del Commercio, Mehmet Mus (sostituito, dopo le elezioni presidenziali e legislative di maggio da Omer Bolat), era stato definito dal ministro di Stato emiratino per il Commercio estero come “una pietra miliare nella regione”, che “segna una nuova epoca di cooperazione nella lunga amicizia turco-emiratina e contribuirà a far superare al commercio non petrolifero il valore di 40 miliardi di dollari entro i prossimi cinque anni”. Il programma economico di Ankara, ha spiegato Simsek, si fonda su tre pilastri: una politica monetaria solida, disciplina fiscale e riforme strutturali. “Intendiamo rafforzare la nostra stabilità macroeconomica”, ha precisato Simsek, “abbiamo già compiuto passi iniziail significativi per migliorare le finanze pubbliche e ridurre l’alto tasso di inflazione con strategie su più fronti”. (segue) (Res)