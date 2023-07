Emirati-Turchia: accordi per 50,7 miliardi di dollari e istituzione consiglio strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli accordi stipulati ieri, dunque, spiccano i seguenti: un accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, uno in materia di estradizione, un altro sulla cooperazione giuridica e giudiziaria nel diritto civile e commerciale, un altro sull’assistenza legale reciproca in materia di diritto penale, una dichiarazione congiunta sull'istituzione di una commissione economica e commerciale congiunta, un accordo preliminare tra il ministero dell'Industria e delle Tecnologie avanzate degli Emirati e il ministero dell'Industria e della Tecnologia della Turchia sulla collaborazione nel campo della transizione digitale, un quadro di partenariato strategico firmato tra il nuovo ministero degli Investimenti emiratino e il ministero turco dell’Industria, dell’Energia e delle Risorse naturali per progetti energetici e minerari (gli investimenti includono progetti nel settore delle energie rinnovabili, dell'idrogeno verde e dell'ammoniaca, delle centrali idroelettriche, dei progetti di trasmissione, dello stoccaggio delle batterie, della cooperazione nell'energia nucleare e delle tecnologie emergenti, tra cui l'idrogeno e la cattura e lo stoccaggio del carbonio), un accordo preliminare sullo sviluppo di capacità congiunte di lancio di veicoli a fini commerciali tra l'Agenzia spaziale emiratina, il ministero turco della Scienza, dell'Industria e della Tecnologia e l'Agenzia Spaziale di Ankara, un accordo preliminare tra il Consiglio degli investitori internazionali degli Emirati e l'Ufficio per gli investimenti della Presidenza della Repubblica turca, un accordo preliminare sulla cooperazione strategica nel campo delle industrie della difesa tra il Consiglio Tawazun degli Emirati e l'Agenzia delle industrie della difesa della Turchia, un accordo preliminare nel campo del finanziamento dei crediti all'esportazione tra l'Abu Dhabi Developmental Holding Company (Adq) e la Turkish Eximbank, un accordo preliminare sugli investimenti per la ricostruzione delle aree della Turchia colpite dai terremoti, tra l'Adq e il Ministero del Tesoro e delle Finanze della Turchia, un accordo di cooperazione strategica tra l’emiratina Adnoc e la Turkish Petroleum Corporation e, infine, un accordo preliminare tra l'Ufficio per gli investimenti di Abu Dhabi e l'Ufficio per gli Investimenti della Presidenza della Repubblica di Turchia. (Res)