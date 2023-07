Zaki: Tajani, Italia determinante per la grazia, azione corale del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha avuto un ruolo determinante per la grazia di Patrick Zaki. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 Mattino” su Radio 24. “Ci siamo mossi sin dall’inizio. Nelle missioni in Egitto ho ribadito al presidente Al Sisi la necessità di liberare questo giovane ricercatore. Sono sempre stato ottimista”, ha detto Tajani. “E’ stato un lavoro corale, e alla fine il presidente egiziano ha deciso di concedere la grazia, è una bella notizia per tutti”, ha aggiunto Tajani. (Res)