Zaki: Tajani, non c’è stato alcun baratto su questione Regeni, sono temi differenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è stato alcun baratto fra Italia ed Egitto sulle vicende di Patrick Zaki e Giulio Regeni. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 Mattino” su Radio 24. “Siamo riusciti a far tornare questo ricercatore in Italia, ma siamo seri e non c’è stato alcun baratto. Su Regeni chiederemo che si continui a cercare di far luce sulla vicenda, ma sono due questioni differenti”, ha aggiunto Tajani. “Il governo ha ottenuto un risultato molto importante e chi pensava che non ne sarebbe stato in grado è rimasto un po' deluso”, ha spiegato Tajani. (Res)